Honderden andere balkons van Lefier mogelijk ook onveilig

Woningcorporatie Lefier gaat een paar honderd balkons 'met prioriteit' onderzoeken. De corporatie weet niet zeker of ze wel veilig zijn.

Het gaat om balkons met dezelfde kenmerken als het afgebroken exemplaar dat eerder dit jaar aan de Westindischekade in Stad naar beneden kwam.

De bewoners van de te onderzoeken balkons lopen 'theoretisch gevaar', zegt Lefier-topman Lex de Boer. Hoe groot dat gevaar is, en om welke balkons het gaat, kan of wil De Boer niet zeggen. 'Maar het gaat waarschijnlijk om één of twee complexen.'

Maandag werd bekend dat alle 153 balkons van de drie flats aan de Westindischekade moeten worden versterkt. Lefier heeft zo'n drieduizend woningen met vergelijkbare balkons die in de jaren vijftig zijn gebouwd. Een paar honderd daarvan lopen mogelijk hetzelfde risico als het afgebroken balkon.

Die risico's zijn niet met blote oog zichtbaar. 'Dat is extra zorgelijk', zegt De Boer. 'Want dat betekent dat je dit met een normale inspectie niet ziet. Dat maakt het ingewikkelder om de veiligheidsgarantie te kunnen geven.'

Sinds het afbreken van het balkon aan de Westindischekade, waar geen gewonden bij vielen, onderzoekt Lefier de balkons. 'We weten nu meer en kunnen dit in de toekomst voorkomen', zegt hij. 'Maar', benadrukt de topman, 'het honderd procent uitsluiten van risico's kunnen we nooit.'

De balkons aan de Westindischekade moeten ondertussen 'zo snel mogelijk' worden versterkt. De woningcorporatie denkt minimaal een ton kwijt te zijn voor het versterken van de balkons.

Daarbij worden per balkon drie koolstofstaven in het beton geboord om het gewicht te dragen.

De bewoners aan de Westindischekade willen gecompenseerd worden, omdat ze hun balkons niet kunnen gebruiken. Toch is het vinden van een goede compensatie moeilijk. De maandelijkse huur verlagen helpt niet, want daarmee gaat ook hun huurtoeslag naar beneden.

Gewoon geld geven lijkt ook geen optie, omdat dat mensen in de bijstand raakt. De Boer: 'Daarom laten wij een onafhankelijke huurcommissie nu uitzoeken wat de mogelijkheden zijn.'

De balkons aan de Westindischekade moeten uiterlijk voor de zomer van 2019 zijn versterkt. Het onderzoek naar de honderden andere balkons moet volgend jaar in het voorjaar zijn afgerond.

