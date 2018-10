Deel dit artikel:













Officierenechtpaar Leger des Heils: 'Mensen in nood zullen er altijd zijn' (Foto: RTV Noord)

Toen Peter Berkenbosch aan zijn vrouw Bineke vertelde dat hij ging stoppen als bankdirecteur en zich volledig in ging zetten voor het Leger des Heils werd ze wel even stil. Inmiddels staat het hele leven van het stel in het teken van het Leger des Heils. Dit weekend wordt het 130 jarig jubileum van het Leger des Heils in Winschoten gevierd.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Brugje komt zo Vanavond om 21 uur moet het gaan gebeuren: de nieuwe spoorbrug in Zuidhorn wordt geplaatst. Een tribune voor het publiek staat klaar. 2) Nieuwe deuntjes vanuit het Carrilon in Winsum Sinds gisteren komen er uit het carillon van het voormalige gemeentehuis in Winsum nieuwe deuntjes. Niet zomaar deuntjes, maar gecomponeerd door niemand minder dan Arnold Veeman. 3) 130 jaar Leger des Heils in Winschoten Dineke en Peter Berkenbosch zijn officieren van het Leger des Heils. Hun banen als bankdirecteur en directrice van twee basisscholen werden opgezegd. 'Wij hebben een late roeping gehad', vertelt Bineke Berkenbosch in Noord Vandaag. 4) Opnieuw een WK medaille voor Groningen Enig idee wat Samboworstelen is? Zoë Klunder uit Midwolda is er erg goed in. Ze won afgelopen weekend in Georgië, het hol van de leeuw, een bronzen medaille op het WK. 'Je hoeft geen jongen te zijn of stoer te zijn om te worstelen', vertelt de topsporter. 5) Hippos Concours Appingedam In Appingedam wordt er volop gesprongen tijdens het Hippos Concours. Ronald is erbij. Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.