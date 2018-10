'Ik denk dat de verhuizing van de mensen probleemloos gaat verlopen'

'Er is in Stadskanaal voldoende aanbod voor de mensen uit de Renne. Ik verwacht dat de verhuizing probleemloos zal verlopen', dat zegt topman Lex de Boer van woningcorporatie Lefier in reactie op het sloopbesluit voor de Renneflat.

Volgens De Boer is de flat niet meer te redden. 'Om het gebouw energieneutraal, gasloos te maken is niet te betalen. Bovendien hebben wij te maken met krimp en dat betekent dat het niet rendabel is om de flat in stand te houden..'

Zelf verantwoordelijk

Dankzij de krimp kunnen de bewoners van De Renne makkelijk weer een nieuw onderkomen vinden, denkt De Boer. 'Wij hebben elders in Stadskanaal en in de dorpen eromheen genoeg aanbod om de mensen onder te brengen. maar in eerste instantie zijn de bewoners zelf verantwoordelijk waar ze gaan of willen wonen'.

Nieuw ouderencomplex

Lefier gaat op de plek van De Renne niet iets nieuws bouwen. 'De grond geven we terug aan de gemeente. We gaan aan de Gelderselaan elders in Stadskanaal wel een nieuw ouderencomplex bouwen. maar die plannen zijn nog niet helemaal rond'.

De Boer verwacht dat de sloop van De Renne in april 2020 kan beginnen.

