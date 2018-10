Provincie: zeldzame kikker zat zeldzame libelle even dwars

Het leefgebied van de zeldzame libellensoort groene glazenmaker in Groningen is flink ingekrompen. (Foto: Aiwok/Wikimedia Commons)

Natuurplatform Berend Botje vindt het Groningse compensatieplan voor het verlies van het leefgebied van de zeldzame libellensoort groene glazenmaker onvoldoende. Dat bleek dinsdag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Door de aanleg van het Westerdiepsterdallenkanaal in 2008 is een groot leefgebied van de groene glazenmaker verdwenen. De provincie Groningen besloot langs de Kooiweg bij de Slochter Ae in Froombosch een halve hectare compensatiesloot aan te leggen.

Doorgebakken slib

Platform Berend Botje vindt die plek te klein en vindt het een verkeerde locatie. Bovendien vreest het natuurplatform dat het nu al misgaat met het gebied. Niet in de laatste plaats omdat het slib voor de nieuwe sloot het afgelopen half jaar tijdens de droge, hete zomer op het land heeft gelegen en doorbakken is.

Het slib was nodig om de krabbescheer te laten groeien. Want de bedreigde libellensoort is voor de voortplanting en ontwikkeling van de larven geheel afhankelijk van deze waterplant.

Heikikker zorgt voor vertraging

De reden voor de vertraging was de ontdekking van een heikikker, een andere bedreigde diersoort. Volgens Henk Jan Meijer van Berend Botje is het compensatieplan nu al zo goed als mislukt:

'De wortelstokken van de krabbescheer zijn helemaal uitgedroogd. Dat wordt niets meer. Bovendien ligt deze sloot op de verkeerde plek, 25 kilometer ten noordoosten van het nieuwe pleziervaartkanaal', zegt Meijer.

'Eigenlijk had de compensatiesloot dieper in het veenkoloniegebied moeten worden aangelegd. Daar gaat het heel slecht met de groene glazenmaker en holt de soort achteruit.'

Convenant

Rechter en staatsraad Lex Michiels wilde weten wat de provincie en Staatsbosbeheer gaan doen als blijkt dat de compensatiesloot niet werkt en er geen libelle rondvliegt. Maar dat wist de provinciewoordvoerder niet precies.

Er is wel een convenant met Staatsbosbeheer afgesloten over het beheer van de sloot. Maar wat er gaat gebeuren en hoe dat precies in z'n werk gaat, wist de Groningse woordvoerder niet te zeggen.

Gesol

Volgens de raadsvrouw van Berend Botje is de houding van de provincie tekenend voor het gesol met de groene glazenmaker. Want de discussie sleept zich al tien jaar voort. Volgens haar kan het Groningen blijkbaar geen snars schelen dat de zeldzame libelle het loodje legt.

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.

