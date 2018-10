Monumenteigenaar doet aangifte tegen de NAM

Pieter Bouwman uit Siddeburen doet aangifte tegen de NAM wegens vernieling aan zijn monumentale boerderij. 'De NAM is verantwoordelijk voor de schade en ik wil mijn boerderij weer terug in oude staat', zegt hij.

Bouwman is tevens bestuurslid van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren.

Dat de Siddebuurster aangifte doet om zijn schade vergoed te krijgen is opmerkelijk. Sinds maart dit jaar is de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) namelijk de aangewezen instantie om schade af te handelen. 'Maar dan kan het zijn dat wij pas over anderhalf jaar aan de beurt zijn', zegt Bouwman.

Wachttijden

De TCMG heeft een stuwmeer aan schademeldingen en kent wachttijden tot maximaal vijftien maanden. Daarnaast is gebleken dat de commissie geen deskundigen in huis heeft om schades aan monumentale gebouwen af te handelen. Maar daar komt als het goed is verandering in.

'We verwachten voor het einde van dit jaar de eerste schades aan monumentale gebouwen af te handelen Jouke Schaafsma - Woordvoerder TCMG

'In de nieuwe groep deskundigen ,die wij onlangs aan ons hebben verbonden, zitten ook mensen die verstand hebben van monumentale gebouwen', zegt TCMG-woordvoerder Jouke Schaafsma. De komende maanden moeten daar nog meer bij komen. 'We verwachten voor het einde van dit jaar de eerste schades aan monumentale gebouwen af te handelen.'

'Weerbaarder tegen aardbevingen'

Maar Bouwman wil daar niet op wachten. 'Voor een monumentaal pand is het belangrijk dat de schade zo snel mogelijk wordt gerepareerd, zodat het weerbaarder is tegen aardbevingen.'



Er is nog een reden waarom Bouwman aangifte doet. Op die manier kan hij naar de burgerrechter stappen. Als de nieuwe mijnbouwwet straks wordt ingevoerd, kan dat niet meer. Dan is de Staat verantwoordelijk voor de schadeafhandeling en zijn gedupeerden aangewezen op de bestuursrechter.

'De bestuursrechter kijkt alleen maar of een overheidsinstelling de juiste procedures heeft gevolgd. Als dat het geval is, wordt over de uitkomst niet meer getwijfeld', zegt Bouwman. 'Via het civiele recht kun je nog in hoger beroep als je ontevreden bent. Er zijn in dat geval dus meer rechters die afwegen wat redelijk is en wat niet. En dat zit niet in het bestuursrecht.'

De uitkomst via de burgerrechter en de bestuursrechter horen dezelfde te zijn Herman Bröring - Hoogleraar bestuursrecht RUG

Wantrouwen

Hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring aan de Rijksuniversiteit Groningen denkt daar anders over. 'Ik snap het wantrouwen van de mensen, want er zijn veel ervaringen die tot wantrouwen hebben geleid. Maar de uitkomst via de burgerrechter en de bestuursrechter horen dezelfde te zijn', zegt Bröring.

Volgens de hoogleraar kijkt ook de bestuursrechter naar de schades en maakt hij gebruik van het wettelijke bewijsvermoeden dat in Groningen geldt. Dat houdt in dat als er een redelijke kans is dat de schades ontstaan door de gaswinning, ze vergoed moeten worden.

Bröring geeft wel toe dat burgerrechters meer ervaring hebben met schadevergoedingen. 'Daarom is het van belang dat de rechtbank op dit soort zaken rechters plaatst die ervaring hebben met het aardbevingsdossier.'

Bouwman wijkt niet

De nuances van de hoogleraar en de maatregelen van de TCMG doen Bouwman niet van gedachten veranderen. Hij roept ook de leden van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren op om zijn voorbeeld te volgen.

