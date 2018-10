Nieuwe spoorbrug Zuidhorn definitief een feit: 'Bijzondere avond'

De nieuwe spoorbrug in Zuidhorn is definitief een feit. Zo'n tweehonderd nieuwsgierigen zagen dinsdagavond vanaf een speciaal geplaatste tribune hoe de brug probleemloos op de juiste plek werd neergezet.

De spoorbrug is noodzakelijk omdat het spoor tussen Zuidhorn en Hoogkerk wordt verdubbeld. Voordat er een trein over de spoorbrug kan rijden, moet er nog wel wat geduld worden opgebracht. Door de werkzaamheden aan de brug ligt het treinverkeer op het traject tot en met zondag plat.

Bijzonder

Rick Valk, bouwmanager van ProRail, is blij dat veel mensen kwamen kijken hoe de nieuwe brug tussen beide oevers werd gezet. 'We hebben hier maanden aan gewerkt. Dat het dan allemaal goed gaat, maakt zo'n avond wel bijzonder. De tribune die was neergezet voor toeschouwers, moest zelfs worden uitgebreid', vertelt hij.

De nieuwe spoorbrug weegt 650 ton en werd met twee speciale 'platte wagens' op de juiste plek gereden.

Lees ook:

- Geen trein- en autoverkeer vanwege aanleg spoorbrug Zuidhorn