CVW maakt opnieuw meer winst: 'Wiebes moet ingrijpen'

Het Centrum Veilig Wonen heeft in 2017 2,5 miljoen euro winst gemaakt. Dat blijkt het uit jaarverslag van de organisatie.

De winst valt hoger uit dan in de jaren ervoor, toen er respectievelijk 2,4 (2016) en 2,1 miljoen euro (2015) werd verdiend door het CVW. Uit het jaarverslag blijkt dat ook de omzet van het CVW aanzienlijk hoger was: 54,1 miljoen euro in 2017 tegenover 38,9 miljoen het jaar ervoor.

'Wiebes moet ingrijpen'

De hogere winst van het CVW schiet bij SP-Kamerlid Sandra Beckerman in het verkeerde keelgat. 'Ik ben kwaad!', twittert ze.

'Weer winst voor CVW over ruggen gedupeerden gaswinning Groningen. De hele Tweede Kamer schaarde zich achter mijn motie: winst maken op afhandeling schade is zeer ongewenst, toch gebeurt het weer. Minister Wiebes moet nu ingrijpen. Dit geld hoort de gedupeerden toe.'

Protest

Vorig jaar zorgde de winst van het CVW ook al voor boosheid onder Groningers. Leden van onder meer de Groninger Bodem Beweging voerden toen actie bij het hoofdkantoor van het CVW in Appingedam. Bij dat protest was ook Beckerman aanwezig, met een gouden koffertje onder haar arm. Bedoeld om 'symbolisch ons geld terug te halen'.

