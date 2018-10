Veendammer die eerste gele kaart in betaald voetbal kreeg overleden

Oud-SC Veendam-voetballer Eltje Edens is zondag op 71-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek. In 1972 verwierf Edens landelijke bekendheid door als eerste speler in het betaalde voetbal een gele kaart te krijgen.

Edens speelde tussen 1968 en 1975 als rechtsback 185 competitiewedstrijden voor Veendam.

Wie ontving de eerste gele kaart?

Veel voetbalkenners verkeren nog altijd in de veronderstelling dat het Willem van Hanegem was die in 1972 de eerste gele kaart in het betaalde voetbal ontving. Maar oud-journalist Willem Molema ontkracht dat. Hij interviewde Edens nog voor zijn boek 'De eeuwige geest van de Langeleegte.'

'Van Hanegem was wel de eerste in de Eredivisie. Maar in de Eerste Divisie, waar gelijktijdig werd gespeeld, vielen er twee gele kaarten nóg eerder. Edens was die speelronde de eerste en Chris Kronshorst van NEC kwam vlak daarna. Zeker weten.'

Johan Derksen oorzaak

Opvallend genoeg was huidig voetbalanalyticus Johan Derksen er verantwoordelijk voor dat Edens de geschiedenisboeken in ging. In Amersfoort zou Derksen namelijk op de positie van Edens spelen tegen HVC, maar Derksen bleek niet fit genoeg, waardoor de voormalige speler van WVV mocht starten.

Al na zeven minuten spelen hield scheidsrechter Gerard Jonker Edens de gele kaart voor. De verdediger maakte die wedstrijd deel uit van een verdediging waarin ook Hanno Feiken, Hemmo Kerkhof en Jan Blijham speelden. De wedstrijd eindigde in 1-1, Edens werd door zijn gele kaart voor één duel geschorst en kreeg een boete van honderd gulden.



Eltje was een echte Veenkoloniale voetballer. Eentje die z'n mouwen opstroopte, hard werkte, maar niet al te technisch was Willem Molema - Oud-journalist

'Harde werker, niet al te technisch'

Molema herinnert zich nog goed wat voor soort speler Edens was.

'Hij was, zoals ze zeggen, een echte Veenkoloniale voetballer. Eentje die z'n mouwen opstroopte, hard werkte, maar niet al te technisch was. Hij kwam soms wat houterig over en was ook niet echt een prater. Eltje was gewoon een bescheiden vent die zich nooit opdrong.'

Te lief

Misschien was Edens wel te lief voor het betaalde voetbal, stelt Molema. 'Hij heeft er misschien niet volledig uit gehaald wat erin zat. Hij verdiende ruim 3600 gulden per jaar. Jongens als Henk Nienhuis en Jan Blijham verdienden tweemaal zoveel.'

Laatste kaart

Waar Edens bekendheid verwierf met de eerste kaart in het betaalde voetbal, zoveel verdriet was er om zijn laatste kaart: de rouwkaart. Daarin staat dat de uitvaart van de voormalige Kolonicio vrijdagmiddag plaatsvindt in Winschoten.