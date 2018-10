'Oorzaak NAM-lekkage is menselijke en technische fout'

De oorzaak van de aardgascondensaat-lekkage in Farmsum is een combinatie van menselijk en technisch falen bij de NAM. Medewerkers zouden alarmsignalen hebben genegeerd, waarna een lekbak overstroomde.

Dat zegt wethouder IJzebrand Rijzebol van de gemeente Delfzijl.

Bruine olievlek

Zo'n tweeënhalve week geleden overstroomde een lekbak voor het giftige aardgascondensaat op het tankenpark van de NAM in Farmsum. Het stroomde via het riool naar het Afwateringskanaal in Farmsum, waardoor er een bruine olievlek op het water dreef. Omwonenden kregen last van hoofdpijn en misselijkheid.

De NAM ontkende in eerste instantie dat het om hun eigen aardgascondensaat ging. Pas na vier dagen bleek uit eigen laboratoriumonderzoek dat het toch mis was.

Hoe kon dit gebeuren?

De lekbak geeft alarmsignalen als het condensaat bij een bepaald niveau komt. Medewerkers zouden dit signaal te laat hebben opgepikt, waardoor het niet meer mogelijk was om het tij te keren.

Rijzebol: 'Het eerste signaal komt al heel vroeg, dan is er eigenlijk nog vrij weinig aan de hand. Er kwam daarna een tweede signaal. Daar is wel iets mee gedaan, maar dat heeft technisch niet geleid tot de juiste resultaten.' Met alle gevolgen van dien.

De wethouder kan er niet meer over zeggen, in afwachting van het strafrechtelijk en bestuurlijk onderzoek dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) met het Openbaar Ministerie doet. Ook de NAM zelf doet onderzoek naar de exacte oorzaak.

Mogelijk bodemvervuiling

Ondertussen zijn op het naastgelegen terrein van Wagenborgen nog altijd schoonmaakwerkzaamheden aan de gang. Het vervuilde riool wordt door de gemeente en de NAM schoongespoeld. Pas als de leiding leeg is, kan onderzocht worden of er ook aardgascondensaat in de bodem is beland.

Volgens Rijzebol hebben omwonenden geen last meer van het aardgascondensaat zelf. Wel kunnen ze geluidsoverlast ervaren: 'We gaan lang door, want we besteden veel uren om het zo snel mogelijk op te lossen. Er staan machines en spoelapparatuur, wat natuurlijk geluid maakt.'

De wethouder hoopt dat het riool aan het eind van de week schoon is. Dan wordt gekeken hoeveel schade het aardgascondensaat heeft aangericht.

