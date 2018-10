Deel dit artikel:













Fietser gewond na botsing met auto Op het Hereplein in Stad ging het mis (Foto: De Vries Media)

Een fietser is dinsdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op het Hereplein in Stad. Daar kwam de man rond elf uur in botsing met een auto.

De fietser werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen is nog niets bekend. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren.