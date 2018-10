Bussen rijden per ongeluk naar verkeerd station

Het voormalige station aan de Stationsstraat in Roodeschool (Foto: Jannes Wiersema)

Veel treinreizigers zijn deze dagen wat langer onderweg, omdat er op bepaalde trajecten geen treinen maar bussen rijden. Maar in Roodeschool kan de reis nog wat langer duren, doordat chauffeurs per ongeluk naar het verkeerde station rijden.

Ze weten niet dat daar een halfjaar geleden een nieuw station geopend is, waardoor ze reizigers per abuis naar het oude station vervoeren.

'Zag hem al steken'

De treinen liggen er al sinds vorige week woensdag uit, maar Jack van Dijken van Dorpsbelangen Roodeschool - die tegenover het oude station woont - zag het enkele dagen geleden nog misgaan:

'Ik zag die bus eerst al voorbij het nieuwe station rijden. Toen reed hij de straat in, keek de chauffeur even heen en weer, en probeerde vervolgens te keren. Ze zijn hier totaal niet bekend.'

Het station is verplaatst om de lijn door te trekken naar de Eemshaven. De treinen sluiten aan op de vertrek- en aankomsttijden van de veerboot naar Borkum.

Andere chauffeurs

Volgens Arriva worden er inderdaad chauffeurs van buiten onze provincie ingezet: 'Dit is voor ons een grote operatie. We zetten veel bussen in en naast onze eigen chauffeurs, ook chauffeurs van partners', zo laat een woordvoerder weten.

Het probleem van Roodeschool was nog niet bekend bij Arriva, maar het bedrijf heeft het nu wel onder de aandacht gebracht bij het team en de chauffeurs. Daardoor moet het de komende dagen goed gaan.

Tunnel en dubbel spoor

Tussen Groningen en Delfzijl, Eemshaven en Buitenpost rijden tot en met zondag geen treinen vanwege werkzaamheden. Zo komt er bij de Paterswoldseweg een tunnel voor het autoverkeer.

Ook wordt het spoor tussen Zuidhorn en Hoogkerk verdubbeld, waardoor er straks twee keer per uur een sneltrein naar Leeuwarden kan rijden.

