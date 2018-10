De Fivel krijgt geen kunstgrasveld

Voetbalclub De Fivel in Zeerijp blijft spelen en trainen op echt gras. De club ziet af van het aanbod van de gemeente om een deel van het trainingsveld te voorzien van kunstgras.

Vorige week liet het gemeentebestuur weten dat er geld is om trainingsvelden of oefenhoeken te voorzien van kunstgras.

Langer door

Volgens wethouder Bé Schollema kunnen de wedstrijden op zaterdag vaak wel worden gespeeld, maar schiet de training er op echte grasmatten doordeweeks nog wel eens bij in door nattigheid en kou. Op kunstgras kun je langer doorspelen.

Het bestuur van De Fivel laat weten dat het lastig is om een deel van het trainingsveld te voorzien van kunstgras. Ook wordt het veld in geval van nood gebruikt als wedstrijdveld.

Nieuwe mat

In overleg met de gemeente is daarom besloten dat het veld opnieuw gedraineerd wordt en een nieuwe toplaag krijgt. Daardoor kan er ook onder natte omstandigheden langer getraind worden in Zeerijp.

De gemeente wil zo'n 1,6 miljoen euro steken in de verbetering van de trainingsvelden van haar vier voetbalclubs. De raad praat begin november hierover, tijdens de behandeling van de begroting.

