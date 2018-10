Deel dit artikel:













AIDAnova in Eemshaven getroffen door brand (update) Het cruiseschip AIDAnova in de Eemshaven (Foto: De Vries Media)

Het cruiseschip AIDAnova in de Eemshaven is in de nacht van dinsdag op woensdag opgeschrikt door een brand. Die zou rond 02:30 uur zijn ontstaan in een scheepshut.

Toen de brandweer melding van de brand kreeg, werd er groot alarm geslagen. Diverse eenheden en een ambulance gingen met hoge snelheid naar de Eemshaven, maar eenmaal ter plaatse bleek de omvang van de brand mee te vallen. Volgens de brandweer was de brand snel onder controle. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend.