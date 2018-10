Deel dit artikel:













Dode man gevonden in Oosterstraat in Stad De politie heeft de Oosterstraat afgezet voor politie-onderzoek. (Foto: De Vries Media)

In de nacht van dinsdag op woensdag is er een dode man gevonden in de Oosterstraat in de binnenstad van Groningen. De politie kreeg de melding rond drie uur 's nachts.

De politie heeft de Oosterstraat afgezet voor politie-onderzoek. Over de oorzaak van de dood van de man is nog niets bekend. De politie zegt op Twitter nog niet te weten wat er precies is gebeurd, en roept mogelijke getuigen op zich te melden bij agenten die ter plekke zijn in de Oosterstraat of via telefoonnummer 0900-8844.