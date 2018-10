Rondje Groningen: Onze provincie is volkomen kut

Niet iedereen is fan van onze provincie. Ook niet iedereen die in de provincie zelf woont. Gelukkig staat dit Rondje ook bomvol andere opmerkelijke berichten van sociale media.

1) 'Met Marktplaats, afdeling Groningen'

Wie opgelicht is bij het verkopen van zijn iPad, kan nu zomaar eens iemand in Stad aan de lijn krijgen. Wie belt over andere zaken trouwens ook.

2) Groningen, van aangepakt naar aanpakker

Als het aankomt op het verdrijven van de fossiele industrie verandert de rol van Groningen, betoogt dit opiniestuk in de krant.

3) Popiejopie-politicus borrelt in Groningen over het klimaat

VVD-politicus Klaas Dijkhoff, VVD's grote man achter Mark Rutte, is... ietwat popiejopie over het klimaat. 'Ik praat met jou over het klimaat en hoe we dat gaan fixen. Tot in Groningen. Proost!'

4) Schadeherstel

Fixen we ook even. Niks meer aan doen.

5) Groningen als powerhouse van Nederland

Nog iets over fossiele brandstoffen, schade en vernieuwing in Groningen: dit uitgebreide artikel in de Elsevier. 'Bestemming Groningen' is nu ook online leesbaar.

6) Je voelt het aan je water

Dit nieuwe ornament bij het Martini Ziekenhuis is bijna af.

7) Is dit de volgende Padt?

Het gaat financieel trouwens goed met het ziekenhuis.

We schreven het maandag al in 't rondje: FC Groningen besteedt de herfstvakantie met keeperstrainingen. Steyn Arntz gaat ervoor.

8) Energieke bijeenkomst

Conferenties en bijeenkomsten saai? Niet perse, bewijst de aftermovie van Below the Surface dat eerder deze maand was in de stad. Of zal het de kwaliteit van de trailer zijn?

9) Gotta catch 'em all

Herken jij deze Pokémon?

10) Morning has broken...

Het liedje van Cat Stevens kwam meteen bij ons op bij het zien van deze natuurplaat uit Noorddijk

11) Blanks doet Van Buuren

De Groningse YouTuber en muzikant Simon, ook wel Blanks, gaat een remix maken van Blah Blah Blah, van en met aanmoediging van... Armin van Buuren.

12) Groningen is volkomen KUT

Joe.

