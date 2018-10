Binnenkort in Groningen: draadloos elektrische voertuigen opladen

Een laadplaat in Rotterdam, waar er sinds 2016 mee geëxperimenteerd wordt (Foto: ANP)

Sneller een elektrisch voertuig opladen, zonder stekker en zonder laadpaal. Dat is de inzet van een pilot waar de provincie Groningen aan begint.

In plaats van een laadpaal komt de auto, e-bike of e-scooter daarbij op een bodemplaat te staan. De batterij wordt dan gevuld zonder tussenkomst van een snoer. Het laat zich vergelijken met telefoons die je draadloos kan opladen, met één verschil: het inductie opladen is voor voertuigen vaak sneller dan met het snoer.

Zelfrijdend busje

Met de pilot moet bijvoorbeeld het groene zelfrijdende busje bij het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda sneller kunnen worden opgeladen.

'Een van de uitdagingen bij autonoom vervoer is de hoeveelheid tijd die het kost om een zelfrijdend busje met een stekker op te laden. In de nieuwe opzet is het busje binnen een uur weer opgeladen', zegt programmamanager ov André Buikhuizen tegen Binnenlands Bestuur.

Fietsenstallingen en meer plekken

Dezelfde technologie wil de provincie ook gebruiken in een innovatieve fietsenstalling, waarbij elke geparkerde e-bike vanzelf wordt opgeladen.

De proef is groter dan alleen Groningen en wordt samen gedaan met provincie Drenthe, Landkreis Emsland en dertien Nederlandse en Duitse bedrijven. Zo kunnen bij het Moormuseum in Emsland scooters en ligfietsen worden opgeladen. Het project wordt medegefinancierd door een Europese subsidie en moet zo'n 20 arbeidsplaatsen opleveren.

De testen zullen plaatsvinden in 2019 en 2020. Eind 2020 moeten de eerste resultaten van de proeven bekend zijn. Wanneer de eerste laadplaten werken, is nog niet bekend.

