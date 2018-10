Deel dit artikel:













Tasjesdief in de boeien geslagen in Sappemeer De man stal een tas uit een fietstas (Foto: Flickr/Creative Commons)

In het Margrietpark in Sappemeer is woensdagochtend een fietser beroofd van zijn tas. De dader griste de tas uit de mand voorop de fiets.

Tas terug bij eigenaar Rond half tien woensdagochtend werd een Burgernet-melding gedaan van het incident. De politie heeft korte tijd later een verdachte gearresteerd. De tas is teruggevonden en teruggegeven aan de eigenaar. Geschrokken Niemand raakte gewond, 'maar het slachtoffer is erg geschrokken', laat een politiewoordvoerder weten. De verdachte is in de cel gezet voor nader verhoor.