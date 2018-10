Deel dit artikel:













Dode man Oosterstraat was dakloze De man werd gevonden in de buurt van de ANWB-winkel (Foto: De Vries Media)

Er is geen sprake van een misdrijf in de zaak van de dood aangetroffen man in de Oosterstraat in de stad Groningen. Dat blijkt uit onderzoek van de politie.

Het slachtoffer, een dakloze man, werd dinsdagnacht gevonden in de Groninger binnenstad. De politie maakt de doodsoorzaak niet bekend. De Oosterstraat is woensdagmorgen weer vrijgegeven.