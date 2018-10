Geldkraan jongerencentrum dicht: 'Jongeren waren in shock'

Jongerenorganisatie Jimmy's Oldambt maakt zich zorgen over haar voortbestaan. Jimmy's kreeg twee jaar geleden nog 100.000 euro aan subsidie, maar die geldkraan wordt door de gemeente Oldambt dichtgedraaid.

Reden daarvoor zijn de rode cijfers die de gemeente dit jaar schrijft. Oldambt moet 3,3 miljoen euro uit de algemene reserve grijpen om tot een sluitende begroting te komen.

'In shock'

Rozemarijn Knollema is begeleider bij Jimmy's. Zij kreeg vorige week te horen dat het jongerencentrum geen subsidie meer krijgt. 'Dit kwam heel hard aan. De jongeren waren ook in shock toen ik het hun vertelde.'

Volgens Knollema komen dagelijks ongeveer twintig jongeren samen om te werken aan hun huiswerk en, als daar behoefte aan is, te praten over hun problemen. Daarnaast organiseert Jimmy's workshops. 'Daarmee bereiken wij jaarlijks zo'n zevenhonderd jongeren', zegt Knollema.

Een van die jongeren is Lucas. 'Ik wist niet wat ik hoorde. Ik kom hier heel graag en ik voel mij hier thuis. Dit is voor mij een tweede thuis geworden waar ik straks misschien niet meer terecht kan.'

Bezuiniging



Het niet krijgen van een nieuwe subsidie is een direct gevolg van de bezuinigingen die de gemeente Oldambt moet doorvoeren. Knollema: 'Om de jongeren hier zo de dupe van te laten worden, dat vind ik nog al wat.'

Zij krijgt bijval van VCP-er Engel Modderman en Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt (GBO). Modderman: 'Er is al zo weinig voor de jeugd. Op deze manier breek je hun onderkomen af. Laat de gemeente maar zoeken naar geld.'

Klein (GBO) begrijpt dat de gemeente in financieel zwaar weer zit, maar heeft verder geen goed woord over voor het beleid. 'Eerst geef je een hoge subsidie van 100.000 euro, nu draai je radicaal de kraan dicht. Ondertussen worden miljoenen gestopt in het centrum van Winschoten en voor de jeugd is niks. Dat klinkt raar.'

Handtekeningen



Knollema is van plan om 6 november tijdens de commissievergadering van de gemeente Oldambt in te spreken. Daarnaast zet zij, samen met de jongeren, een actie op poten. 'Wij willen minimaal duizend handtekeningen verzamelen. Dan kunnen wij echt laten zien dat dit speelt.'

Naast de locatie in Oldambt heeft Jimmy's ook vestigingen in Veendam, de stad Groningen, Delfzijl en Appingedam. Vooralsnog is Oldambt de enige vestiging waar op subsidies wordt gekort.