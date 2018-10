Inktpotje van Goethe centraal in nieuwe Grunneger thriller

Als tiener gaat ze als au pair aan de slag in Berlijn. De toenmalige Duitse hoofdstad maakt zo veel indruk op de jeugdige Marianne Vogel dat de rest van haar leven er door gekleurd wordt. Volgende week verschijnt de vierde roman van de schrijfster uit Zuidhorn. Opnieuw gesitueerd in Duitsland.

Kinderen van oud-SS-er

Geest en Beest heet de nieuwe literaire thriller. Vanaf de eerste pagina wordt de lezer meegezogen in een spannend verhaal over het in de Tweede Wereldoorlog uit de Universiteit van Leiden verdwenen inktpotje van de beroemde Duitse schrijver Goethe. Het Nederlandse onderzoeksduo Sofie Bank en Frits Arends komen in hun zoektocht in contact met de kinderen van een oud-SS-er.

Het probleem van een foute vader

'Ik wilde heel graag een roman schrijven over de Tweede Wereldoorlog die zich afspeelt in onze tijd,' vertelt Marianne Vogel (1958) in haar werkkamer in Zuidhorn. 'Ik wilde weten hoe het gaat met de tweede, derde, vierde generatie Duitsers. Mijn hoofdrolspelers komen in contact met de kinderen van een SS-er. Die hebben het probleem van een foute vader en wat dat voor hen betekent.'

Passie voor Duitsland altijd gebleven

Vogel raakt als au pair zo onder de indruk van Berlijn dat ze daarna Duits gaat studeren en uiteindelijk als literatuurwetenschapper op verschillende universiteiten aan de slag gaat. 'Het was in de tijd van de Koude Oorlog, er was grote verdeeldheid,' zegt Vogel. 'Er waren grote verschillen tussen West- en Oost-Duitsland. Ik sprak toen veel met mensen uit Oost. Ik ben toen Duits gaan studeren. Die passie voor Duitsland is altijd gebleven.'

Tienduizend werkuren

Na haar wetenschappelijke carrière besluit Vogel om haar liefde voor Duitsland te combineren met haar liefde voor thrillers. 'Onder de vlag van spanning laat ik veel zien van de Duitse cultuur, de geschiedenis, de mentaliteit, de kunst en de mooie cafés.' De overgang van wetenschapper naar schrijfster ging niet vanzelf. 'Het is een kwestie van volhouden,' vertelt ze er over. 'Je hoort vaak dat als je ergens goed in wilt zijn je er tienduizend werkuren in moet stoppen. In mijn geval klopt dat wel. Inmiddels heb ik vier thrillers geschreven.'



De literaire thriller Geest en Beest van Marianne Vogel uit Zuidhorn wordt dinsdag 30 oktober gepresenteerd in boekhandel Godert Walter in Groningen.