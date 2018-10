Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Martini Ziekenhuis bijna in top tien financiële stresstest Het Martini Ziekenhuis (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het Martini Ziekenhuis in de stad Groningen heeft over 2017 een 10 als rapportcijfer gekregen in de financiële stresstest voor ziekenhuizen. Een jaar eerder was dat nog een 8 en het jaar daarvoor een 7.

Dat blijkt uit onderzoek van accountantsorganisatie BDO naar alle 66 ziekenhuizen en ziekenhuisorganisaties in Nederland. Daarin stijgt het Martini van een 30e naar een 11e plaats. Volledige plaatje In het onderzoek worden allerlei financiële cijfers gewogen zoals de winst die op behandelingen wordt gemaakt, het vermogen om tegenvallers uit eigen middelen te dekken, de schulden van een ziekenhuis en het vermogen om die schulden weg te werken uit de lopende opbrengsten. Ommelander Ziekenhuis Het Ommelander Ziekenhuis zakte van plaats 11 naar 27. Met een 8 als rapportcijfer is dat nog steeds een goede klassering, maar het ziekenhuis had over 2016 een 10 als waardering. Die 10 werd in de wacht gesleept na een mager 6je in 2015. Treant stijgt Treant Ziekenhuiszorg, waaronder het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal, heeft zich kunnen opwerken van een 61e naar een 58e plaats. Het rapportcijfer voor de financiële stresstest steeg van 3 naar 4. Treant is bezig met een reorganisatie om zich verder te verbeteren. Zo verdwenen de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde van het Refaja en het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen. Ook vervallen de banen van ruim 90 personeelsleden.