Helmantel verlaat Sunweb en verkast naar de wielerbond

Wielercoach Adriaan Helmantel verlaat zijn ploeg Sunweb en gaat aan de slag bij de KNWU. Dat meldt de Telegraaf.

De zoon van kunstschilder Henk Helmantel uit Westeremden was al eerder bij de wielerbond in dienst. In 2012 maakte hij de overstap naar Sunweb en maakte alle successen van de ploeg met onder meer Tom Dumoulin mee.

Bondscoach

Bij de KNWU wordt Helmantel bondscoach van de beloften op de weg en de duurrenners op de baan. Ook wordt assistent-coach tijdens de tijdritkampioenschappen.

