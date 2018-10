Lopend Vuur: Ik trek er tijdens de herfstvakantie op uit

Steeds meer Nederlanders grijpen de schoolvakanties aan om op reis te gaan. We trekken naar de camping, gaan op wintersport of bakken bruin in een warm en zonnig oord.

De bouwvak en rond de Kerstdagen zijn niet meer de enige momenten waarop we dat doen.

Steeds vaker gaan we ook even weg tijdens de Meivakantie of de Voorjaarsvakantie, maar hoe zit dat eigenlijk met de Herfstvakantie? Vroeger gingen we het bos in en zochten naar kastanjes, hoe zit dat tegenwoordig?

Blijf je gewoon lekker thuis, reis je de zon achterna ergens in den vreemde of maak je een leuke stedentrip? Onze stelling in het Lopen Vuur vandaag is: Ik trek er tijdens de herfstvakantie op uit.

[Poll:https://polldaddy.com/poll/10145806/]

