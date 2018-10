Erepenning voor vierde brandweerman De Punt

Brandweerman Bert Smit is dinsdagavond onderscheiden met de erepenning van de gemeente Tynaarlo. Hij overleefde de brand bij de scheepswerf in De Punt op 9 mei 2008. Drie collega's kwamen daarbij om het leven.

Smit ontvangt de penning als erkenning voor zijn moedige werk

Smit was samen met de drie andere brandweermannen de brand van binnenuit aan het blussen, totdat de brandslang vast kwam te zitten en hij terug liep om deze los te maken. Op dat moment verergerde de brand plotseling en blies een drukgolf hem omver. Smit kon ternauwernood de loods uit kruipen. Enkele momenten later stortte de toegang tot het gebouw in.

Moedig werk

Zijn drie collega's Egbert Ubels, Raymond Soyer en Anne Kregel bleven in het pand achter en kwamen om. Hij kreeg hem uit handen van burgemeester Marcel Thijsen, schrijft RTV Drenthe. De drie omgekomen brandweermannen werden in mei dit jaar postuum onderscheiden.

'Diep respect'

'Moeten leven met het besef dat drie kameraden in het vuur zijn achtergebleven, tekent iemand voor het leven', schrijft de gemeente in een toelichting. 'De gemeente heeft diep respect voor de inzet van Bert Smit. Er brak een moeilijke periode aan na de brand. Tijden van groot verdriet en het verwerken van verlies. Waarbij in de jaren daarna verdeeldheid binnen de brandweer en de samenleving in Eelde ontstond.'

Gemeente kritisch

De gemeente is kritisch op haar eigen rol en de keuzes die zijn gemaakt en trekt het boetekleed aan. 'We hebben het niet goed gedaan', aldus burgemeester Thijsen. 'We willen met de betrokkenen in gesprek om de verhoudingen te normaliseren, ervoor zorgen dat we de wonden die nog open zijn dicht krijgen. De toekenning van de erepenning aan Smit is hierin een eerste stap.'

