'Sommige kinderen durven niet meer te slapen in hun slaapkamer'

'Sommige kinderen zeggen dat ze er wel aan gewend zijn. Dat ze er Gronings nuchter over zijn. Maar anderen zijn juist wel bang en durven bijvoorbeeld niet meer in hun eigen slaapkamer te slapen'.

Dat zegt orthopedagoog Elianne Zijlstra van de Rijksuniversiteit Groningen over haar onderzoek naar de effecten van de aardbevingen op kinderen in onze provincie.

Volwassen Groningers

Zijlstra is op zoek naar vijftig kinderen die willen meewerken aan het onderzoek. 'Er is al veel bekend over de volwassen Groningers maar we weten nog vrij weinig over hoe de kinderen de aardbevingsproblematiek ondergaan'.

Nationale Ombudsvrouw

'De Nationale Ombudsvrouw heeft al wel onderzoek gedaan, maar dat was voornamelijk onder oudere kinderen. Wij willen dat gaan uitbreiden'.

Zijlstra is op zoek naar kinderen met verschillende ervaringen. 'Het kan bijvoorbeeld over een school met schade gaan of een kind dat in een nieuw huis woont door de aardbevingen. Het gaat om uiteenlopende aspecten'.

Groepsverband

Kinderen kunnen individueel hun ervaringen kwijt, maar ook in groepsverband. 'Dat laatste doen we vooral met de oudere kinderen, maar die kunnen ook individueel in gesprek. Het gaat erom dat de kinderen zich prettig bij het onderzoek voelen'.

Aanbevelingen

De uitkomsten van het onderzoek met aanbevelingen komen in een rapport dat aangeboden wordt aan de politiek, overheden en instanties die te maken hebben met de aardbevingsproblematiek.

Het onderzoek naar de effecten van aardbevingen op kinderen is een samenwerking tussen UMCG, RUG en Jonx. Kinderen die hun ervaringen willen delen kunnen een mail sturen naar gegrond@rug.nl.

