Ook zorgen om onveilige balkons in stadswijk De Wijert Tientallen balkons in stadswijk De Wijert zijn uit voorzorg gestut. (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord) (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord) (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Bewoners van meerdere wooncomplexen in De Wijert in Groningen zijn 'enorm bezorgd' over de veiligheid van hun balkons. Tientallen balkons in de zuidelijke stadswijk zijn uit voorzorg gestut.

Andere balkons zijn inmiddels versterkt en mogen dus weer worden gebruikt door de bewoners. Volgens bewoners beheert Lefier bijna de helft van alle appartementen in de negen complexen. Onduidelijkheid Er heerst veel onduidelijkheid bij de bewoners van de flats. De grootste zorgen leven bij bewoners aan de Couperusstraat. De flats in deze straat zijn nagenoeg hetzelfde. Robin Varma is voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van één van die flats. 'Uit onderzoek bleek dat 21 van de 24 van onze balkons onveilig waren', vertelt hij. Dat betekent dat er een kans was dat de balkons zouden losraken. 'Maar deze balkons zijn inmiddels onder handen genomen en versterkt.' Niet geïnformeerd Bij de flat aan de overkant van de straat spelen mogelijk dezelfde problemen. Daar zijn bij sommige balkons gaten geboord, om te kijken of het betonijzer nog in orde is, of dat het aan het roesten is. Er zijn laatst boringen gedaan op mijn balkon, zonder dat ik het wist Flatbewoner Couperusstraat Een bewoner vertelt: 'Er zijn laatst boringen gedaan op mijn balkon, zonder dat ik het wist. Ik ben hierover helemaal niet geïnformeerd. Ik heb ook een mail naar Lefier gestuurd, maar daar is nooit op gereageerd.' In de steigers Ondertussen is weer een ander complex aan de Couperusstraat volledig in de stutpalen gezet. Volgens bewoners zijn hun balkons aan de voorzijde onveilig. Zij vragen zich af of zij nog wel veilig op hun balkon kunnen staan. De bewoners vertellen dat de balkons aan de achterzijde binnenkort worden gestut, net als bij de flat van Varma. Angst Het beeld van de gestutte balkons zorgt voor angst bij de overburen. 'Wij hebben exact dezelfde balkons als zij', zegt een bewoonster. 'Waarom zijn hun balkons nu wel beveiligd en weten wij van niks? Wij horen helemaal niks van Lefier. Wat nou als ik mijn wasrek op het balkon zet en het balkon van de bovenburen naar beneden stort?' Meerdere bewoners laten desgevraagd weten zich grote zorgen te maken over hun balkons. Kleiner complex Verderop in de Couperusstraat staat een kleinere flat. Volgens bewoners verhuurt Lefier de helft van die appartementen. De andere helft is van particuliere eigenaren. De Vereniging van Eigenaren heeft er bij Lefier op aangedrongen onderzoek te doen naar de staat van de balkons. Vorige week is onderzoek gedaan naar de balkons. In dit geval ging het om een zogeheten 'visuele inspectie'. De bewoners wachten nog op de uitkomst daarvan. Westindischekade Woningcorporatie Lefier liet deze week tijdens een persconferentie weten dat er 'nog één, misschien twee complexen zijn' waarbij dezelfde problemen spelen als aan de Westindischekade. In juli dit jaar kwam een balkon naar beneden. Daar worden in totaal 153 balkons versterkt. Kosten? Lefier liet tijdens de persconferentie weten 'minimaal een ton' kwijt te zijn aan de versterking. Volgens Varma liggen die kosten veel hoger. 'Wij waren gezamenlijk al 144.000 euro kwijt voor het versterken van 24 balkons. Als zij 153 balkons moeten versterken, dan zijn zij minimaal een half miljoen kwijt.' Geen reactie Lefier Een woordvoerder van Lefier kon woensdagmiddag nog geen reactie geven. Lees ook: - Honderden andere balkons van Lefier mogelijk ook onveilig

