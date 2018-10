Voormalig postsorteercentrum in Stad brokkelt langzaam af

Achter het Hoofdstation van Groningen zijn slopers druk bezig met de sloop van het voormalig postsorteercentrum.

De gebouwen zijn sinds een reorganisatie in september 2016, toen het sorteercentrum werd verplaatst naar Assen, niet meer als hoedanig in gebruik. Sinds die tijd was het gebouw, dat de naam The Big Building kreeg, in gebruik bij zo'n zeventig beginnende bedrijfjes.

Post als rode draad

Het complex werd in 1977 gebouwd als expeditieknooppunt van de toenmalige PTT. Door privatisering en reorganisaties kreeg het een aantal malen een andere eigenaar en naam, maar tot het laatst bleef de kernactiviteit in het gebouw het sorteren en distribueren van post, waar zo'n 250 mensen mee bezig waren.

Die konden gedeeltelijk aan de slag in Assen waar de post voor de Stad Groningen nu wordt gesorteerd.

Sloopwerkzaamheden

Het pand aan de zuidkant van het Hoofdstation maakt plaats voor onder andere de bus-onderdoorgang van het nieuwe station. De sloopwerkzaamheden duren nog tot het voorjaar van 2019.