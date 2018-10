Deel dit artikel:













Beroofde juwelier Scheich: 'Bij juwelenroof was een derde betrokken' (Foto: Archief RTV Noord)

De juwelier die slachtoffer was van een juwelenroof op 2 augustus van dit jaar, is juwelier Scheich in de Oosterstraat in de Stad. Het is de derde keer sinds 2010 dat hij criminelen over de vloer kreeg.

Deze keer werd voor 3200 euro aan sieraden gestolen. 'Het is sneu geld. Ik was in augustus met vakantie. Ik zag het meteen wel toen ik het filmpje zag. van die Oostbloktypes. Dat was geen zuivere koffie', weet Scheich. Wapperen met geld 'Die lui zorgen voor chaos. Ze wapperen met geld, gaan weg, komen terug en je weet niet wat je overkomt. Het is de handigheid waarmee ze het doen, 'vertelt Scheich, die het sneu vindt voor.zijn medewerker die de diefstal overkwam. Het gaat zo snel 'Ik zag op de beelden dat er ook nog een derde bij betrokken was. Die loopt buiten. Ze geven die derde man de buit en die gaat er vandoor. Als de politie komt, hebben ze zelf niets op zak. En het gaat zo snel hè'. 20 mille per jaar Scheich is niet voor de diefstal verzekerd. 'Dan betaal je 20 mille per jaar. Wij bestaan zestig jaar. Dat is 1,2 miljoen. Nee, een diefstal neem je op de koop toe. Maar het is uiterst vervelend. In 2010 werd er bij de gewapende overval 181.000 duizend euro buitgemaakt. Het kan altijd slechter'.