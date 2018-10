Zeemanshuis bij steeds meer zeelieden in het hart

Barvrijwilligster Aafke Dijkman is een vertrouwd gezicht in het Zeemanshuis. (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Boven de bar hangt een regenboog aan bankbiljetten. China, Noorwegen of Polen, de briefjes komen overal vandaan. 'Het is al met al niks waard hoor, maar ze vinden het leuk om dingen van thuis te herkennen', vertelt barvrijwilligster Aafke Dijkman.

Het Zeemanshuis in de Eemshaven is een 'thuis ver van huis'. Elk jaar komen tienduizend zeelieden wat drinken in de 'Seafarers Mission', zoals het officieel heet.

Dit jaar loopt de teller al richting de 12.500, een record. Het bestuur denkt na over uitbreiding.

Cruiseschip

In het zeemanscafé is het deze dagen extra druk, omdat cruiseschip AIDAnova voor de deur ligt. Mensen die overdag het schip afbouwen, drinken 's avonds met collega's een biertje. En dat zorgt voor enkele honderden mensen per avond in het huis, dat geheel door vrijwilligers wordt gerund.

Aafke heeft er een warme band mee. Haar man werkt op zee, en weet daarom als geen ander hoe het is om ver van huis te zijn. 'In veel havens is het niet te doen om lopend naar een café te gaan. Toch is het belangrijk voor zeevarenden om even weg te zijn uit hun werkomgeving. Dat ze zich even thuis voelen, ook al zijn ze ver weg.'

Meer bedrijvigheid

In het Zeemanshuis in de Eemshaven is een snelle wifi-verbinding, waarmee velen Facetimen met het thuisfront. Eén van de Britten praat even met zijn vrouw in Wales. Overmorgen ziet hij haar weer, na vier maanden op zee. Ondertussen zwaait hij even naar zijn één jaar oude hondje.

Sommige boten liggen ver van het Zeemanshuis. Daarom worden sommige zeelieden opgehaald met een busje, dat van het Zeemanshuis is. Jaap Stichter, één van de chauffeurs, haalt ze op en brengt ze om 22:00 uur weer naar het schip.

'Anders is het vrij ver lopen, nu helemaal met die regen en wind. En terug zou het nog langer duren, als ze een biertje op hebben, haha!'

Vrijwillig

Het Zeemanshuis, dat draait op giften van bedrijven, kerken, gemeente en bar-inkomsten, sluit dagelijks om 22:00 uur de deuren. De volgende dag moet er gewoon weer gewerkt worden. Een heel enkel keertje wordt het iets later, vertelt Aafke.

'Een paar maanden geleden lag er een schipper die geen rooie cent had, zelfs geen schoon drinkwater. We doneerden allemaal wat geld, hadden Chinees laten aanrukken en op den duur kwamen er gitaren en trombones bij en werd het hartstikke gezellig. Dat was een prachtige avond, dat vergeet je nooit weer.'

Groter maken

'De sfeer is altijd goed', vult bestuurslid Sjaak de Boer aan. 'Over het algemeen zijn hier zo'n twintig tot veertig mensen, maar je ziet de drukte wel toenemen. Er worden steeds meer windparken gebouwd, dus je ziet dat de ruimte soms te klein wordt. Als die trend zich voortzet, kijken we of de financiën het mogelijk maken om het hier iets groter te maken.'

Het Zeemanshuis is opgericht in 1999 en viert daarmee volgend jaar haar twintigjarig bestaan.

