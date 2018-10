'Het kan wel vijftig graden worden in de cabine'

De zonnewagen van TopDutch Solar Racing scheurt als het goed is volgend jaar met 140 kilometer per uur over het asfalt van Australië tijdens de World Solar Challenge.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Broezen door Australië

Het project kost al gauw een miljoen, maar dan heb je ook wat. Het Groningse TopDutch Solar Racing heeft het prototype af. Over een jaar moet hun echte zonnewagen klaar zijn. 'We zijn nu druk bezig met het ontwikkelen van de uiteindelijke auto. Die wordt aerodynamisch en met zonnepanelen erop', zegt Jeroen Brattinga van het team. Brattinga mag zelf niet rijden, maar 'dat is niet erg, want het kan in de cabine wel 50 graden worden'.



2) Onvoorwaardelijke steun voor de FC

Het gaat niet best met de FC. Supporters Henk en Ans wonen tegenover waar het Oosterparkstadion stond. 'Ik zal mijn cluppie altijd trouw blijven', aldus Ans, die vindt dat 'die arme Doan het ook niet alleen kan'.



3) Tatu tatu

Beppie mag als bijrijder een stukje mee in een brandweerwagen van voor de oorlog. 'Dit is onze oudste auto. Het is starten en lopen', zegt Dick Zwart van Stichting Oud Brandweermateriaal Winschoten trots.



4) Paaltjes met historische waarde

Historicus en blogger Sanne Meijer groeide op in Ter Apel en ontwikkelde daar een fascinatie voor de vijf grenspaaltjes vlakbij haar ouderlijk huis. Ze wil dat de paaltjes uit 1764 weer cultureel erfgoed worden. 'Ze hebben een enorme historische waarde. De letters op de paaltjes vertellen een verhaal.'



5) Slib maken

Waterschap Noorderzijlvest opende de deuren in Delfzijl. Beppie ging ook even langs en zag onder andere hoe Thijmen slib maakte. Al doet het hem ergens anders aan denken: 'Ik vind het meer op uitwerpselen van een koe lijken.'



