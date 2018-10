Live: Pinar Karsiyaka - Donar (afgelopen)

De basketballers van Donar spelen woensdagavond voor de Europe Cup in Izmir tegen het Turkse Pinar Karsiyaka. Het duel is live te volgen bij RTV Noord.

De Groningers wonnen het eerste duel in de poule in Leek met negen punten verschil van Istanbul BB (90-81). Ook Karsiyaka won de eerste wedstrijd met negen punten verschil, maar dan in België van Spirou (77-86).

Live

De wedstrijd begint om 19.30 uur en is live te volgen via onderstaande stream.

De thuisploeg moet zorgen voor een goed werkende stream, maar die bleek niet te werken.