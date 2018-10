PVV: inwoners Ter Apel zijn asielzoekers meer dan zat

De meeste inwoners van Ter Apel zijn het azc in hun dorp liever kwijt dan rijk. Dat stelt de Statenfractie van de PVV.

De fractie reageert daarmee op uitspraken van Harry Stuulen, eigenaar van een supermarkt in het dorp en voorzitter van de plaatselijke winkeliersvereniging.

Veiligelanders

In een interview met RTV Noord deed Stuulen dinsdag zijn beklag over de zogeheten 'veiligelanders'. Deze asielzoekers maken weinig of geen kans op een verblijfsvergunning. Volgens Stuulen bezorgen zij ondernemers veel schade door winkeldiefstal, maar Stuulen zegt ook dat Ter Apel de asielopvang in het dorp 'absoluut niet' kwijt wil.

Messentrekkerij

Dat laatste klopt volgens de PVV niet. Volgens deze partij zijn veel mensen de asielopvang meer dan zat.

'De mensen in Ter Apel worden voortdurend geconfronteerd met woninginbraak, intimidatie, bedreigingen op straat en messentrekkerij', stelt de fractie in een schriftelijke reactie. 'Door de slappe, wegkijkende, bagatelliserende en contraproductieve politiek zijn de Ter Apelers vogelvrij.'

Alcohol

De problemen, die asielzoekers veroorzaken, zouden nog worden verergerd door overmatig alcoholgebruik. Bovendien zouden ze veel troep op straat achterlaten. Volgens de PVV wordt er nauwelijks gecontroleerd en gaat het daardoor van kwaad tot erger.

Onacceptabel

Het toppunt voor de PVV is het schadefonds waaruit winkeliers kunnen worden gecompenseerd voor winkeldiefstal. Dat het fonds wordt betaald met gemeenschapsgeld, is voor de PVV 'volstrekt onacceptabel'.

Propaganda

'Het goed-nieuws-verhaal van dinsdag lijkt dan ook meer op politiek correcte propaganda', zo luidt de conclusie van de PVV. 'De vermeende blijdschap van de inwoners van Ter Apel over het azc is op z'n zachtst gezegd dan ook gechargeerd.'

Overigens is niet duidelijk waarop de partij precies baseert dat de meerderheid van de inwoners van Ter Apel af wil van de asielzoekersopvang in het dorp.

