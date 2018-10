Reeks branden rond Hoofdstation Groningen onderzocht

In de omgeving van Hoofdstation Groningen zijn in oktober meerdere scooters, fietsen en auto's in brand gestoken. Om de daders op het spoor te komen, zoekt de politie nu actief naar getuigen.

De brandstichting vond plaats tussen 4 en 22 oktober, voornamelijk in de nachtelijke uren.

Meerdere branden op een dag

Zo werden in de nacht van 5 op 6 oktober meerdere bromfietsen in de fietsenstalling van het station in brand gestoken. In de nabijgelegen Mauritsdwarsstraat was het later die dag raak bij een personenauto. Ook aan de Lodewijkstraat en Davidstraat werd brand gesticht in auto's.

Op Facebook heeft de politie een kaart gepubliceerd met de locatie van de branden.