'Gemeente moet belang omwonenden niet boven dat van Hummel Recycling plaatsen'

Hummel Recycling hoopt dat de gemeente Leek het belang van het bedrijf voortaan net zo serieus neemt als dat van omwonenden. Dat laat advocaat Ron Laan namens de afvalverwerker weten nadat de Raad van State het bedrijf in het gelijk stelde.

Hummel Recycling vocht een jarenlange juridische strijd tegen de gemeente over extra strenge geluidsnormen. Die werden opgelegd omdat het bedrijf vlak bij een woonwijk ligt. Maar de hoogste rechter in ons land veegde die normen woensdag van tafel.

Strengere voorschriften

Advocaat Laan vindt dat de uitspraak past in het patroon van eerdere zaken tegen het bedrijf. In alle eerdere procedures stond Hummel Recycling volgens Laan namelijk steeds in zijn recht.

'Dus denk ik dat het goed is dat de gemeente daarvoor verantwoording aflegt. En men moet niet te makkelijk tot besluitvorming in het nadeel van Hummel Recycling komen.'

Belang van het bedrijf

De advocaat vindt bovendien dat wethouder Karin Dekker (GroenLinks) het belang van Hummel Recycling niet mag vergeten.

'De wethouder gaat over het belang van de omwonenden én dat van Hummel. Zij moet nadrukkelijk kijken wat het evenwicht is tussen omgeving en bedrijf.'

Tik op de vingers

Dekker geeft eerlijk toe dat ze de uitspraak van de Raad van State niet had verwacht. 'Ze hebben ons een tikje op de vingers gegeven en verteld dat wij met onze regels de bedrijfsvoering van Hummel Recycling verstoren. Dat is absoluut niet onze bedoeling geweest.'

'Wat we wel hebben gemerkt is dat omwonenden overlast van Hummel hebben. Daarom hebben we afspraken met Hummel gemaakt en daaraan houden ze zich nu ook', vervolgt Dekker.

Wethouder van iedereen

In de woorden van Laan dat ze het belang van omwonenden boven dat van het bedrijf stelt, kan ze zich niet vinden.

´Ik ben de wethouder van iedereen. Daarom gaan we ook goede gesprekken aan met Hummel. Tegelijkertijd is het belangrijk om rekening te houden met de buurt.

Mogelijke uitbreiding

Ze benadrukt dat er niets aan de hand is, zo lang Hummel Recycling haar activiteiten niet uitbreidt, al is die ruimte er nu juridisch gezien wel.

'Als dat gebeurt, zijn we creatief in Leek en zoeken we een oplossing. Maar als Hummel toch wil uitbreiden, wat ik niet verwacht, moeten ze een melding doen en een geluidsonderzoek aanleveren. Dan beoordelen wij de situatie opnieuw.'

