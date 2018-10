Deel dit artikel:













Donar boekt knappe zege in Turkije Donar-speler Grant Sitton, hier in actie tegen Istanbul BBSK, werd topscorer tegen Pinar Karsiyaka. (Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar hebben woensdagavond uitstekende zaken gedaan in de Europe Cup. In Izmir werd met 64-69 gewonnen van het Turkse Pinar Karsiyaka. Hierdoor blijft Donar koploper in de poule.

Geschreven door Karel-Jan Buurke

Verslaggever sport

Donar begon goed tegen de ploeg die vorig seizoen als tiende eindige in Turkije. Na het eerste kwart stond het 15-22. Halverwege was de stand zelfs 30-42. Tweede helft Na rust kwamen de Turken terug. Het derde kwart eindigde in 55-59. In het laatste bedrijf hield Donar knap stand. Topscorer aan de kant van de Groningers was Grant Sitton met dertien punten. Twee keer winst Beide ploegen wonnen het eerste duel in de poule met negen punten verschil. De Groningers versloegen Istanbul BB in Leek met 90-81. Karsiyaka won in België met 77-86 van Spirou. Spirou Volgende week woensdag speelt Donar in België tegen Spirou. De Belgen wonnen woensdagavond in Turkije het tweede duel van de poulefase ruim van Istanbul BB (62-80). Feyenoord Tussendoor spelen de Groningers nog voor de Nederlandse competitie. Zondagmiddag neemt de ploeg van coach Erik Braal het thuis op tegen Feyenoord uit Rotterdam. Dat duel is live te volgen bij RTV Noord. Lees ook: - Donar lijdt in Zwolle eerste nederlaag van het seizoen