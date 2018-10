Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Cruiseschip AIDAnova mogelijk doelwit van brandstichting Aan boord van de AIDAnova brak brand uit in een scheepshut (Foto: De Vries Media)

De brand aan boord van cruiseschip AIDAnova in de Eemshaven afgelopen nacht is mogelijk aangestoken. Op verzoek van de kapitein van het schip is de politie een onderzoek naar de oorzaak van de brand gestart.

Aan boord van het 337 meter lange schip brak 's nachts brand uit in een scheepshut. Proefvaart afgeblazen Gedurende het politieonderzoek blijft het schip in de haven liggen. Een geplande proefvaart van zes dagen is dan ook geannuleerd. De politie heeft woensdag onder meer met honden onderzoek gedaan en materiaal meegenomen voor nadere inspectie. Hotels geregeld Op de AIDAnova werken ongeveer drieduizend mensen, van wie de meesten aan boord overnachten. Door de brand heeft eigenaar Meyer Werft besloten het personeel onder te brengen in hotels. Lees ook: - AIDAnova in Eemshaven getroffen door brand (update)