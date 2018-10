'Supertrotse' Braal vindt zege in Turkije 'hartverwarmend'

Donar-coach Erik Braal was lovend over Donar na de zege in Turkije. (Foto: JK Beeld)

Donar-coach Erik Braal was lovend over zijn team na de knappe zege in Turkije op Pinar Karsiyaka (64-69). 'Ik ben supertrots hoe die jongens reageerden.'

'We waren vooral supergefocust. In de tweede helft gingen ze heel fysiek spelen. En waar we daar tot nu toe in een aantal wedstrijden heel slecht op reageerden, ook afgelopen zondag tegen Zwolle, hielden we nu gewoon het hoofd koel', laat Braal vanuit Izmir weten.

'Teamwin'

'De hele zaal ging erachter staan. Het was echt een prima sfeertje. En dan voel je wel dat je alleen elkaar hebt, en zo reageerde het team ook. We hebben het dus uitstekend met elkaar opgelost en geknokt. Dus een hele mooie 'teamwin'', vervolgt de coach.

'Het is duidelijk dat ze het hier ook totaal niet verwacht hadden en misschien ons wel een beetje te licht hebben opgevat.'

'Hartverwarmend'

'Er waren een heleboel dingen die we de afgelopen weken wat minder deden en die we vandaag goed deden. Er is nog heel veel ruimte voor verbetering, maar de focus en de manier waarop we met elkaar aan het verdedigen waren, was hartverwarmend', besluit Braal.

