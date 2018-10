Nieuwsgierig katje doorkruist hele land met nietsvermoedende koerier

Een jong katje heeft woensdag de dag van zijn leven gehad. Het diertje doorkruiste heel Nederland met een nietsvermoedende koerier. Een prachtig avontuur, maar zijn baasje zal geen flauw benul hebben waar de kitten nu uithangt.

Het gaat om een ongeveer vier maanden oud katertje dat nog niet gechipt is. De koerier startte zijn route in Zuid-Holland en reed vanuit Waddinxveen naar Almere, Groningen en Assen om uiteindelijk naar Sint-Oedenrode in Noord-Brabant te eindigen. Daar kwam hij tot de ontdekking dat hij al die tijd een passagier aan boord had.

Baasje gezocht

Ergens onderweg is het katje aan boord geklommen, maar waar is de grote vraag. En dus is de koerier, die de zorg voor het katje nu op zich heeft genomen, op zoek naar zijn baasje. Herken je het katje? Neem dan contact op met Dierenartsenpraktijk De Meierij in Schijndel.