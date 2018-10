Gruno Bokaal op losse schroeven door tekort aan juryleden

De afdeling Langebaan van het schaatsgewest Groningen heeft onvoldoende vrijwilligers. Daardoor komen de door hun georganiseerde wedstrijden op de tocht te staan.

Het gewest heeft een tekort aan juryleden en doet een oproep om mee te doen aan de jurycursus. Er zijn minimaal tien deelnemers nodig. Als dit aantal op 9 november niet aangemeld is, komen de wedstrijden vanaf 23 november te vervallen.

'Inmiddels hebben zich er drie personen aangemeld voor de cursus. Ik heb goede hoop dat er meer reacties komen. Als er nog vijf bijkomen dan kan de cursus in ieder geval doorgaan.' zegt voorzitter Meintje van der Ark van de afdeling Langebaan.

Gruno Bokaal

Door het tekort aan vrijwilligers is ook het doorgaan van de Gruno Bokaal in het tweede weekend van december onzeker. 'De KNSB stelt steeds meer eisen als het gaat om inzet van mensen. En een tegemoetkoming in bijvoorbeeld reiskosten is er niet. Daar moeten we zelf een sponsor voor zoeken en dat is heel erg moeilijk.' stelt Van der Ark.

Voorlopig is de inschrijving voor de wedstrijden stopgezet.