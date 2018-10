Deel dit artikel:













Rondje Groningen: Als de schilder van huis is... Kattenpootjes op het natte kozijn (Foto: Twitter/Lut Gielen)

Je hebt een Rijksmonument weer spik en span gemaakt door een verse lik verf en voor de zekerheid meld je nog even dat de verf nat is. Wat kan er dan nog misgaan? Dat en meer in Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken. 1) Midlaren vs Noordlaren De vlag van Midlaren wappert fier op de grens van Groningen en Drenthe. De reden is een ware titanenstrijd.

2) De kat gaat nat Het spoor van de dader moet toch eenvoudig te volgen zijn, zou je zeggen.

3) 'Tegeltjeswijsheid' Wijsheid vanuit het Westerkwartier.

4) Historisch kiekje Gewoon even genieten van dit kiekje van voor de Tweede Wereldoorlog.

5) Mooi Thesinge Omdat we geen genoeg van onze provincie kunnen krijgen.

6) Nog eentje dan... ...omdat de herfst zo mooi kan zijn.

7) Op reis met de STAR Vanuit je luie stoel van Stadskanaal naar Veendam.

8) Trein gemist? Van Stadskanaal naar Stad, waar het ook als je de trein hebt gemist goed toeven is.

9) Treinen in 2019 O ja, voor het geval je volgend jaar de trein niet wilt missen, heeft conducteur Bram een tip. Doe er je voordeel mee.

10) Stugge boeren Tot slot een stukje stereotypering naar de mensen toe. Tja, nou, poeh. Gelukkig weten wij beter...

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Tot morgen!