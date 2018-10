Lopend Vuur: Ik steek energie in een beter milieu

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de belangrijkste reden voor Nederlanders om wel of niet op een bewuste manier met energie om te gaan de portemonnee is. Het milieu komt pas op de tweede plaats.

Hoe ga jij om met het milieu en je energieverbruik? Doe jij een trui aan als het koud is in huis of zet je de verwarming een graadje hoger? Koop je elke keer een plastic boodschappentas in de supermarkt of gebruik je altijd dezelfde?

Denken vanuit je portemonnee

En maak je die keuze vanwege het milieu of vanwege je budget? Onze stelling in het Lopend Vuur is:

Actieve of passieve herfstvakantie?

Woensdag was de stelling in ons Lopend Vuur 'Ik trek er tijdens de herfstvakantie op uit'. Jullie genieten liever van een passieve herfstvakantie. Ruim 80 procent van de 2.156 stemmers zegt er namelijk niet op uit te trekken.

