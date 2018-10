Deel dit artikel:













Deel stad Groningen zit zonder gas (Foto: RTV Noord)

Ongeveer 750 huizen in de buurt Laanhuizen in de stad Groningen zitten momenteel zonder gas. Vanwege werkzaamheden door Enexis aan de Paterswoldeweg is de gasdruk weggevallen in de Verzetsstrijderslaan en omgeving.

Het is volgens een woordvoerder van Enexis nog onduidelijk, wanneer de gasdruk weer terug is. 'We zijn er druk mee bezig, maar we moeten in dit geval nog een en ander uitzoeken en dat kost tijd', aldus de woordvoerder van Enexis