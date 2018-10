Koken kan weer, net als de verwarming aan en warm douchen. De 750 huizen in de buurt Laanhuizen in de stad Groningen hebben weer gas.

Sinds vanmorgen was het gas afgesloten nadat bij werkzaamheden door Enexis aan de Paterswoldseweg de gasdruk was weggevallen in de Verzetsstrijderslaan en omgeving.

Er is nu dus weer gas. Er rijdt een busje door de straten om dit om te roepen.