Financiering Het Andere Monument is rond; onthulling in voorjaar gepland

De financiering van Het Andere Monument - de tegenhanger van het gasmolecuul langs de A7 - is helemaal rond. De voorbereidingen voor het maken van het kunstwerk zijn in volle gang.

Het monument moet een gebarsten baksteen voorstellen en is ontworpen door Karel Buskes. Het symboliseert de keerzijde van de gaswinning in onze provincie.

Meent van der Sluis

Het kunstwerk is een initiatief van de Stichting Meent van der Sluis. De inmiddels overleden Van der Sluis was er in de jaren negentig al heilig van overtuigd dat er een verband bestaat tussen aardbevingen en gaswinning.

Erkenning

Het monument moet 230.000 euro kosten. Mede door een bijdrage van 50.000 euro van het Mondriaan Fonds is de financiering nu helemaal rond. Volgens stichtingsvoorzitter Piter Bergstra is dat een belangrijke bijdrage omdat het een erkenning van de waarde van het kunstwerk is.

De helft van de kosten voor het monument worden betaald door de NAM, de Gasunie en Gasterra.

Studenten

Het staal waarmee het kunstwerk wordt gemaakt, wordt uiteindelijk in elkaar gelast door studenten van het Noorderpoort en de Metaal- en Scheepsbouw opleiding.

Het is de bedoeling dat Het Andere Monument komend voorjaar onthuld wordt langs de A7 bij Hoogezand.