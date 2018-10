Deel dit artikel:













Aftellen tot 10-jarig jubileum Café Martini Radiopresentator Eric Bats wordt toegesproken door Guus Meeuwis (Foto: RTV Noord)

Tot 10 jaar geleden zong Jan Henk de Groot z'n nummers in het Engels. Totdat hij door Eric Bats in café Martini werd uitgedaagd in het Gronings te zingen. De rest is geschiedenis.. Komend weekend bestaat café Martini 10 jaar.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Terug in het zadel Paddenpoel fietsen hoeft geen 60.000 euro aan boetes meer te betalen. Vandaag diende het hoger beroep over de slepende zaak maar beide partijen kwamen er met een schikking uit. Hoe blij zijn de eigenaren? Verslaggever Beppie van der Sluis nam polshoogte..

2) Kippenvel Sinds kort scharrelen er weer duizenden kippen in Wildervanksterdallen van familie de Haan.

Drie jaar geleden brandde de twee stallen tot op de grond af. Jolanda Haan krijgt nog steeds kippenvel als ze er aan terugdenkt..

3) Martini in MartiniPlaza Zaterdag viert café Martini haar 10 jarig bestaan. Radiopresentator Eric Bats viert dit met een speciale live uitzending vanuit, hoe kan het ook anders, MartiniPlaza. Maar hoe gaat het jubileum eruitzien?

4) Wie wint de Grunny 2018? Tijdens het grote feest zaterdag van Cafe Martini wordt ook de grunny uitgereikt. De jaarlijkse muziekprijs van RTV Noord.

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.