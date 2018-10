Eems Dollard Regio tegen herindelingsgemeenten: 'Regiogrens stopt niet bij Groningen'

De gemeenten die druk zijn met herindelingsverkiezingen, zijn in deze periode vooral met zichzelf bezig. En dat kan anders, vindt directeur Karel Groen van de Eems Dollard Regio.

Groen wil de nieuwe herindelingsgemeenten Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland, die samen ruim 340.000 inwoners hebben, wijzen op het belang van grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten met Duitsland.

Navelstaarderij

'Het is lastig om dat belang nu te benadrukken', zegt hij. 'Er is wel sprake van navelstaarderij, zeg ik toch maar een keer, doordat men heel erg bezig is met het optuigen van die grote gemeente. Maar laten we niet vergeten dat we in een regio zitten waarbij de grens niet bij Groningen ophoudt.'

Afwachtende houding

Groen proeft een afwachtende houding bij de herindelingsgemeenten. 'Ik hoor dan: 'Daar gaan we nog mee aan de gang.' Maar dan ben je al snel twee, drie jaar verder. Volgens mij moet tijdens de verbouwing het werk altijd doorgaan.'



Er ontstaan nieuwe kansen. In Duitsland is er bij verschillende instellingen vraag naar stagiaires en Nederlandse onderwijsinstellingen zoeken naar stageplaatsen Karel Groen - Directeur EDR

De directeur van de EDR ziet het als zijn missie om samenwerking met Duitsland op de agenda te blijven zetten. De rol van de EDR is door onder meer de opkomende economie wel veranderd. Daar waar Groen en zijn team druk doende waren om Nederlanders te wijzen op vacatures over de grens, is dat nu anders.

'We hebben de mensen zelf weer keihard nodig', stelt hij. 'Maar er ontstaan ook nieuwe kansen. In Duitsland is er bij verschillende instellingen bijvoorbeeld vraag naar stagiaires en Nederlandse onderwijsinstellingen zoeken naar stageplaatsen. Met het project 'Sorgen für, Sorgen das' proberen we daarin te voorzien. In dat project hebben 800 studenten nu een stageplaats over de grens verworven.'

Duits op school

Groen ziet dat het belang van de EDR wel wordt gezien bij Groninger gemeenten.

'Een van de projecten die we verrichten is het leren van Duits op de basisschool. Dat gebeurt op een laagdrempelige manier, niet door het stampen van rijtjes waar iedereen altijd bang voor is. Maar we moeten als EDR alert zijn, het belang van grensoverschrijdende samenwerking moet regelmatig worden benadrukt.'

Lees ook:

- Eems Dollard Regio: bestuurders en raadsleden, kijk wat meer over de grens