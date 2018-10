Versterking beeldbepalende witte huisjes maanden vertraagd

Het werk aan deze huisjes in Woudbloem is nog niet klaar (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

De versterking van de witte huisjes bij Woudbloem is maanden vertraagd. De kenmerkende woningen moesten deze zomer klaar zijn, maar dat wordt nu december.

'Jammer dat het langer duurt', zegt Rene Clardij. Hij woont in een van de huisjes aan de Scharmer Ae. 'Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Of ze het in december wél af hebben. Het is een erg optimistische planning, volgens mij.'

'Heel moeizaam proces'

Vorig jaar besloot woningcorporatie Lefier de woningen aardbevingsbestendig te maken. De werkzaamheden waren zo ingrijpend dat de bewoners naar containerwoningen moesten verhuizen. Maar het werk was lastiger dan verwacht. Lefier noemt het een 'heel moeizaam proces.'

Nieuwe berekeningen nodig

Zo bleek tijdens de werkzaamheden dat delen niet stevig genoeg waren om de huizen aardbevingsbestendig te maken.

'Toen zijn de werkzaamheden maanden stil gelegd om opnieuw berekeningen te maken', zegt een woordvoerder van Lefier.

Geen Kerst tussen verhuisdozen

En dus zitten de tien huurders maanden langer in hun noodwoningen. Clardij moet dus nog maar zien of de woningen in december écht klaar zijn. Hij heeft dan ook zelf besloten om in januari pas te verhuizen, als dat kan.

'Ik zit dan liever de feestdagen hier, dan in een nét opgeleverde woning tussen de verhuisdozen.'

