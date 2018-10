Steuntje in de rug voor Oldambtster minima-kinderen

Kinderen uit de gemeente Oldambt van ouders met een minimum inkomen kunnen dit jaar weer rekenen op een financieel steuntje in de rug. De gemeente geeft hen fashioncheques ter waarde van 75 euro.

'Met deze fashioncheque kunnen deze kinderen zelf de kleding uitkiezen waarin zij zich prettig voelen', zegt PvdA-wethouder Laura Broekhuizen.

Dezelfde kansen



Met het uitdelen van fashioncheques wil de gemeente Oldambt 'alle kinderen dezelfde kansen geven'. 'Kinderen van minima willen, net zoals alle andere kinderen, mooie en hippe kleding dragen', zegt Broekhuizen.

Lager bedrag



De waarde van de cheque is wel gehalveerd. Vorig jaar kon deze groep kinderen nog voor 150 euro kleding uitzoeken. 'Het bedrag is lager geworden, omdat wij ons beschikbaar budget nu verdelen over meer voorzieningen', zegt Broekhuizen. Wij bieden nu bijvoorbeeld ook een schoolontbijt aan en wij zijn bezig met de ontwikkeling van het kindpakket.'

Het kindpakket is voor dezelfde groep kinderen bedoeld. Ouders kunnen financiële steun aanvragen voor bijvoorbeeld het meedoen met sporten, muziekles, vakanties, een fiets of een laptop voor school.

Voor wie?

De fashioncheques zijn alleen bedoeld voor Oldambtster kinderen tot achttien jaar waarvan de ouders een inkomen hebben tot 120 procent van de bijstandsnorm. Ouders van de kinderen kunnen zich aanmelden via de website van de gemeente. Zij krijgen eind oktober bericht van de gemeente over de fashioncheques.