Nieuwe opritten verlost van kabelkastjes: 'Blij dat we hem kwijt zijn'

Bedrijvigheid in de Klaas Bosstraat in Appingedam. De kabelkastjes die twee opritten blokkeren, worden donderdagmiddag verwijderd.

'Ik ben blij dat het kastje weggaat', zegt Gré Weerd, terwijl ze toeziet hoe het kastje wordt weggehaald. 'We zijn van het kastje naar de muur gestuurd. We zijn blij dat we hem kwijt zijn.'

'Eindelijk, maar toch'

Het kastje is van Ziggo, maar de gemeente is verantwoordelijk voor de plaatsing. 'Een half jaar geleden zagen ze al dat de kastjes verkeerd stonden', zegt Weerd. 'Maar er was niemand die actie ondernam. En nu we hier echt wezen moeten... Eindelijk, maar toch.'



Kink in de kabel

Ook de oprit van Aaldrik Stoppels wordt geblokkeerd door een kastje. 'Ik heb er slapeloze nachten van gehad. Ik heb mijn huis klaar en wil vandaag verhuizen, maar dat kan nu niet. Ik moet weer wachten. Een kink in de kabel? Ja, zeg dat wel.'

Gedwongen verhuizing

Weerd en Stoppels behoren tot een groep bewoners die verhuizen vanuit de Patrimoniumstraat of Emmastraat, waar aardbevingsschade is.

