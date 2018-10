OM: 'Verdachte schietincident niet vervolgen voor poging tot doodslag'

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat de verdachte van een schietincident in 't Zandt geen straf verdiend voor een poging tot doodslag. Wel zou hij een half jaar de cel in moeten voor verboden wapenbezit, vindt het OM.

De man uit 't Zandt schoot op nieuwjaarsochtend op zijn buurman. Volgens het OM handelde de 54-jarige man uit noodweer. De verdachte en zijn buurman leefden al maanden in onmin. Om klokslag middernacht belde het latere slachtoffer aan bij de verdachte om hem alvast een goed nieuw jaar te wensen. Maar dat viel niet in goede aarde. De vrouw van de verdachte sloot daarop de deur. Het stel bleef verder die avond binnen.

'En nu eruit, hij is geladen!'

Om drie uur in de nacht ging de deurbel opnieuw en stond de buurman weer op de stoep. Vrijwel meteen ontstond ruzie. De verdachte pakte zijn pistool uit het nachtkastje en laadde deze door met drie kogels. Bij terugkomst riep hij: 'En nu eruit. Hij is geladen!'

Split second

Daarop ging het latere slachtoffer naar zijn huis en haalde ook een wapen. Hij rende daarmee op de verdachte af en vuurde twee keer. In een split second schoot verdachte daarop één kogel terug. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn arm en buik en zakte in elkaar. Later bleek dat het wapen van de buurman een alarmpistool was.

Niet de confrontatie opgezocht

De verdachte werd gehoord en leverde zijn wapen bij de politie in. 'Ik ga uit van de verklaring van de verdachte. Waarom? De man heeft op die avond geen alcohol gedronken. Het slachtoffer daarentegen heel erg veel', zei de officier van justitie. Ook heeft de verdachte niet zelf de confrontatie opgezocht. 'De buurman bleek de agressor. De verdachte moest zichzelf verdedigen en deed dat met het middel dat hij voorhanden had.'

Wapen in weiland tussen geiten

Het wapen van de buurman werd later in een weiland tussen de geiten aangetroffen. De buurman heeft nog steeds last van zijn arm. Hij diende een schadeclaim in van 10.000 euro. Daarvan vond het OM ruim 1200 euro toewijsbaar. 'Zelfverdediging betekent niet dat er geen schade is aangericht', zei de officier.

Of partijen zich uiteindelijk gaan verzoenen moet blijken middels bemiddeling. 'Ik denk dat er met zijn arm niet zoveel mis is. Hij boort in beton en heeft net eigenhandig een schuur gebouwd', zei de verdachte.